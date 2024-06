Emeline K/Bidi bat campagne dans le Sud Sauvage

Ce dimanche est jour de communion à Saint-Joseph, répète Patrick Lebreton. Pourtant, plus de 700 militants sont présents ce dimanche matin sous la halle du marché forain de la commune du Sud Sauvage.

Impossible d’entendre les oiseaux chanter ce dimanche matin sous le hall du marché forain de Saint-Joseph. Plus de 800 militants tapent des mains en rythme sur Ambiance Kreol de Clara qui résonne à la fin de chaque prise de parole des élus présents.

Ils sont plusieurs à apporter leur soutien à Emeline K/Bidi et son colistier. Emmanuel Doulouma s’est déplacé depuis Saint-Pierre pour appuyer la candidature de la députée sortante. Le maire de Saint-Joseph est évidemment présent pour mener campagne pour sa protégée.

La présidente de Région, Huguette Bello, aussi dans l’assemblée, est accompagnée de la sénatrice PLR, Evelyne Corbière.

Nouveau front populaire sans l’étiquette

Comme vendredi, le camp Bello choisit de présenter ses candidats Alexis Chaussalet et Emeline K/Bidi comme candidats du Nouveau Front populaire.

Cependant, sans union totale, ces deux candidats sont déclarés par le ministère de l’Intérieur comme “divers gauche” contrairement à Philippe Naillet, Perceval Gaillard et Karine Lebon qui jouissent du soutien des deux plateformes majeures de gauche et arborent l’étiquette UG (Union de gauche) des candidats officiels du Nouveau Front populaire.

Cela ne pose aucun problème à Patrick Lebreton : “Il n’y a pas de doute qu’Emeline K/Bidi est candidate du Nouveau Front populaire. N’a pwin pou maillé ! Ceux qui chercheraient à contredire cela, ce serait David Lorion, le candidat de gauche ? Il faut arrêter de déconner !”

Trouvez le macroniste

Toujours très en verve, Patrick Lebreton sort l’artillerie lourde. Un smartphone et une tablette.

Il revient tour à tour sur les déclarations des différents opposants. L’argument principal : les liens entre David Lorion, Michel Fontaine et Serge Hoareau et Emmanuel Macron. Patrick Lebreton cherche en direct des photos des élus locaux avec le président de la République et les montre au public qui hue en cœur et conspuent le maire de St-Pierre et son candidat aux Législatives.

L’édile de St-Joseph assure que le camp Bello a subi des pressions lors d’une réunion politique durant des Européennes dans la Capitale du Sud. Malgré cela, la liste LFI est sortie des urnes devant celle des Républicains à St-Pierre.

Pas la “vraie” gauche, mais la gauche “authentique”

Patrick Lebreton ne veut pas se tromper d’adversaires et n’envoie qu’une seule et unique pique à l’encontre de l’autre camp de gauche qui a refusé de soutenir sa candidate.

Il lance juste à l’encontre de la Plateforme réunionnaise : “C’est la gauche authentique, i fé mal à un pé, donc mi répète la gauche au-then-ti-que.”

Réponse du maire de Saint-Joseph au maire de Sainte-Suzanne, qui lors a revendiqué lors d’un meeting mercredi que la Plateforme réunionnaise était la “vraie gauche”.

Huguette Bello mène la guerre contre la haine

La présidente de Région est chargée d’évoquer les programmes. Elle revient sur les grandes lignes du projet du Nouveau Front populaire et dénonce les propositions du Rassemblement national et appuie sur le bilan peu reluisant du parti d’extrême droite.

“Il ne peut pas y avoir d’avenir pour La Réunion avec l’extrême-droite. La Réunion ira de régression en régression”, assure Huguette Bello. “Depuis 2022, Le RN a voté contre l’augmentation du SMIC, des salaires, le blocage des prix et des loyers, l’indexation des salaires, la retraite à 60 ans”, rappelle la présidente.

Emeline K/Bidi plaide la continuité

La députée sortante revient sur le travail réalisé pendant les deux dernières années et évoque le programme pour le mandat à venir, comme le smic à 1.600 euros, des prix-planchers pour les agriculteurs, l’abrogation de la réforme de la retraite, notamment.

“On est sur une campagne extrêmement courte. On a besoin d’expliquer à toutes les personnes que le programme du Nouveau Front populaire est le seul à pouvoir apporter demain un avenir meilleur pour les Réunionnaises et les Réunionnais et que ce programme est faisable et réalisable”, déclare-t-elle.