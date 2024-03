Élections européennes : Younous Omarjee en 2e position sur la liste LFI

Le communiqué :

Paris, le 6 mars 2024. Le Député européen Younous Omarjee est proposé par le Comité électoral de la France insoumise à la deuxième place de la liste « L’Union populaire jusqu’à la victoire » pour les élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain.

Younous Omarjee occupe la fonction de Président de la Commission du Développement Régional au Parlement européen depuis juillet 2019. Au cours de la conférence de presse qui s’est tenue ce mercredi après-midi, le comité électoral a salué les « fonctions éminentes » de Younous Omarjee. « Il connait et maitrise ses sujets, les ultramarins peuvent compter sur lui pour faire entendre leur voix dans la mandature qui vient. »

Depuis la liste conduite par Christiane Taubira aux élections européennes de 1994, Younous Omarjee devient le premier ultramarin à occuper la position la plus haute sur une liste pour les élections européennes.

« Je suis honoré par la confiance exprimée et la reconnaissance du travail accompli au Parlement européen. Fier également, à travers mon positionnement, que les Outremers se retrouvent au plus haut rang des priorités et des axes de bataille de notre campagne. J’appelle toutes celles et ceux qui se retrouvent dans le programme tourné vers les interêts populaires et pour la Paix que nous portons à nous rejoindre. » a-t-il déclaré.

La liste de l’Union populaire portée par Manon Aubry est maintenant soumise à l’approbation des Insoumis, jusqu’au vendredi 15 mars à midi via un vote en ligne. Le résultat sera annoncé lors de la Convention de l’Union populaire qui aura lieu samedi 16 mars à Paris.