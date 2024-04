Don du sang : Les agents de la préfecture donnent de leur personne

A La Réunion comme ailleurs, les besoins en réserve de sang sont constants, vitaux, et dépendent de l’action des donneurs. Les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure, à savoir les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers). Pour montrer l’exemple, les agents de l’État ont procédé à un don en préfecture, où l’EFS était déployé ce jeudi.

“Ce sont les agents de la préfecture qui sont invités dans les salons officiels de la préfecture à venir donner leur sang au profit des malades, des personnes accidentées. On a une soixantaine de personnes qui viennent dans la journée pour donner leur sang”, a détaillé Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture de La Réunion

Les équipes de l’EFS se sont ainsi installées dans les locaux de la préfecture pour accueillir les donneurs, une première qui permet de souligner l’importance des dons tout au long de l’année. “Il faut se mobiliser régulièrement pour pouvoir assurer et appréhender les semaines qui viennent de façon sereine”, explique le docteur Idriss Delouane, directeur de l’établissement français du sang La Réunion.

En comptant la partie administrative et l’entrevue avec le médecin, le parcours du don prend environ une heure. L’étape du prélèvement qu’appréhendent certains nouveaux donneurs ne dure qu’une dizaine de minutes. Une bonne action qui permet de sauver trois vies.