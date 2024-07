Dispositif d’aides COVID à la Région : Corruption d’agent public et détournement de fonds suspectés

ACACIA, dont on ne trouve trace nulle part, a bénéficié à un certain nombre de sociétés réunionnaises. Le dispositif aurait permis de distribuer environ 1 million d’euros pendant une période de six mois, juste avant les élections législatives de 2022.

Calqué sur un dispositif national, ACACIA a permis d’investir entre 15.000 et 50.000€ en frais d’équipement, de conseil ou de matériel. Une bouffée d’air pendant cette longue période économique incertaine et difficile.

Sauf qu’après vérification, l’actuelle majorité aurait découvert des abus dans l’attribution de ces aides. Certaines entreprises proches de l’ancienne majorité auraient bénéficié du dispositif sans pour autant acquérir ce pourquoi elles avaient été subventionnées.

Selon les premiers éléments, l’agent de la direction de l’économie qui était chargé d’instruire les dossiers d’aide endossait également le rôle de signataire et de vérificateur. Des dispositions illégales qui, si elles se vérifiaient, viendraient encore une fois éclabousser Didier Robert.

Ce dernier est en effet attendu à la barre du tribunal correctionnel de St-Denis le 11 octobre prochain pour répondre de concussion et de prise illégale d’intérêts au sujet des indemnités de séjour qui lui ont été versées pendant sa seconde présidence.

Après le signalement effectué par les services de l’actuelle mandature, une enquête a été ouverte par le Parquet national financier pour corruption d’agent public et détournement de fonds. La perquisition qui s’est déroulée dans les services de la direction de l’économie ce mercredi devrait permettre de faire avancer les investigations.

Aucune garde à vue n’a été mise en place pour l’instant, confirme le vice-procureur financier. Après avoir épluché les documents récoltés, il est cependant fort probable que des auditions débutent.