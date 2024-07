Mercredi dernier, quatre hommes et une femme étaient jugés pour avoir séquestré et tabassé un homme qui avait volé l’un d’eux ; ils ont été condamnés à de lourdes peines. Bien qu’évoqué durant le procès, la victime du guet-apens s’avère être un arnaqueur notoire dont les victimes se comptent par dizaines et qui tentent d’obtenir justice à leur tour. Plusieurs d’entre eux ont contacté Zinfos 974 pour témoigner.