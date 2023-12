Dimitri Payet interrompu en plein direct par un jeune fan

Dimitri Payet est de retour à Marseille pour les vacances de fin d’année. Il était au Vélodrome dimanche pour le match de l’Olympique de Marseille face à Clermont (2-1). Interrogé par les journalistes de Prime Video Sport France, il a été interrompu par un enfant venu saluer son joueur préféré. Le Réunionnais a déclaré : « C’est pour ça que je reviens, c’est pour voir les enfants, les supporters, c’est cool ! »

C’est un moment improvisé plein de joie et d’humour qui a fait réagit les téléspectateurs. Le journaliste de Prime Video voyant l’enfant s’approcher de Dimitri Payet lui lance : « C’est pas le vôtre ? » Ce à quoi le footballeur originaire de Saint-Philippe répond : « J’en ai plein, mais celui-là, c’est pas le mien ! »

Un petit enfant est venu interrompre une interview de Dimitri Payet… pour dire que c’est son joueur préféré. 😍pic.twitter.com/cDBPu3LTGx — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 17, 2023

Dimitri Payet a été interrogé par les journalistes sur son avenir. Le Réunionnais n’a pas changé ses projets. Même s’il ne sait pas quand il va raccrocher les crampons, il explique qu’il rejoindra l’équipe encadrante de l’Olympique de Marseille.

« J’ai pas un plan mais il y a quelque chose de défini dans une conversion. Lors de la dernière saison, comme je ne jouais pas j’avais un rôle différent dans le vestiaire. Je m’occupais plus des autres que de moi-même« , explique Dimitri Payet, « peu importe où on me mettra, l’objectif c’est que le club continue à grandir. » Il déclare qu’il rejoindra l’Olympique de Marseille comme cadre mais une fois sa carrière sportive terminée. Et le Réunionnais assure : « J’ai encore envie de jouer ! »

En attendant, le Réunionnais déclare être conquis par le Brésil. « J’ai appris un peu de portugais. Mais j’y suis surtout pour le football. Là-bas, c’est des fadas ! J’ai pas perdu au change parce qu’à l’OM se sont des passionnés« , lance DImitri Payet.

🗨️ "Pour le football, le Brésil c'est exceptionnel, c'est des FADAS !" Dimitri Payet est de retour au Vélodrome et au micro de Paga ⚪️🔵 pic.twitter.com/TH6eV5HOMx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 17, 2023

Le Réunionnais concède par ailleurs que cette première moitié de saison au Brésil n’a pas été de tout repos : « Au niveau du football, c’est moins structuré mais c’est plus technique« , assure Dimitri Payet qui affirme avoir plus de pression avec Vasco de Gama qu’à l’Olympique de Marseille !

🇫🇷 @dimpayet17 nous donne des nouvelles de son aventure au Brésil à @VascodaGama 🇧🇷#OMCF63 pic.twitter.com/L2Akqr96KY — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 17, 2023