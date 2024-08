Des rafales jusqu’à 100 km/h : L’Ouest et Sud-Est placés sous vigilance jaune ce samedi

Météo France a annoncé une vigilance jaune pour vents forts à La Réunion ce samedi 24 août, à partir de 8h du matin. Cette alerte concerne principalement les côtes ouest et sud-est de l’île, ainsi que les zones en altitude, où des rafales de vent comprises entre 70 et 100 km/h sont attendues.

La situation météorologique prévoit une nette dégradation de l’état de la mer et un renforcement du vent de sud, marquant ainsi le début d’un week-end sous haute surveillance. En effet, après un début de matinée relativement calme, la mer commencera à se déchaîner sous l’effet d’une houle australe, atteignant son pic durant la nuit suivante avec des vagues avoisinant les 5,50 mètres. Dès la journée de samedi, la mer sera déjà fortement agitée, et une extrême prudence est recommandée le long du littoral.

Les régions du sud et du sud-ouest de l’île seront également touchées par le passage d’un front froid atténué en matinée, apportant des nuages et des averses parfois modérées. Pendant ce temps, le nord de l’île devrait bénéficier d’un temps plus clément avec des températures en légère hausse sur le littoral nord et nord-est, sous l’influence d’un flux de sud-ouest en altitude.

Bien que la vigilance soit en place pour les vents forts, aucune alerte n’a été émise pour les vagues-submersion ou les fortes pluies et orages. Néanmoins, Météo France appelle les Réunionnais à rester attentifs et à prendre les précautions nécessaires face à ces conditions météorologiques difficiles.