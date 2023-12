Des brises de 50 km/heure sur le littoral de l’ouest au nord

Au lever du jour, des entrées maritimes apportent un ciel nuageux à très nuageux sur le littoral et les contreforts Sud de l'île, de Saint-Louis à Sainte Rose, avec localement de faibles averses sur le Sud sauvage et du côté du Tremblet.

Ce temps faiblement humide se poursuit en matinée sur le Sud alors que le reste de l’île bénéficie de conditions paisibles et ensoleillées avant l’arrivée progressive des nuages à mi pentes et le long des remparts des cirques en fin de matinée. Dans un régime d’alizé qui se remet en route, le soleil fait son retour dans le sud l’après-midi. Le ciel devient gris dans les Hauts sans pluie particulière l’après-midi, alors que les éclaircies résistent un peu plus tardivement dans les cirques. Les nuages de pente s’étalent ensuite entre les plages et la route du littoral alors que les sommets conservent un bel ensoleillement tout au long de la journée.

Le vent de Sud à Sud-Est s’accélère et souffle en rafales voisines de 50 km/h du côté des plages de l’Ouest, sur le littoral de Sainte-Rose à Saint-Denis ou encore du côté de Saint-Pierre. Les brises dominent sur le Nord-Ouest de l’île.

L’épisode de houle australe du week-end touche à sa fin, les vagues sont désormais inférieures à 2 mètres, la mer reste malgré tout agitée dans l’ouest et le sud.

Les températures sont normales pour un début décembre, sans excès de chaleur.