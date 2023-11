Des averses possibles dans l’Ouest

Au lever du jour les entrées maritimes occupent encore la façade Est du département laissant échapper quelques gouttes le long des premières pentes du volcan. Ailleurs la journée débute sous le soleil.

Le vent de Sud-Est, encore modéré à assez fort, transporte quelques nuages qui viennent s’échouer sur la façade Est de l’île et s’accompagnent d’averses, généralement faibles. Ces dernières concernent essentiellement l’Est de l’île, de Saint-Philippe à Saint-André.

En fin de matinée les nuages de développement diurne parviennent à s’installer et accaparent les premières pentes, ce qui entraîne quelques averses dans les hauts de l’Ouest ainsi que dans les cirques.

Le ciel reste assez chargé l’après-midi et même si les sommets de plus de 2000 mètres d’altitude profitent d’un temps clément, de petites averses ne sont pas rares dans les hauteurs, voire en Baie de Saint-Paul ou de la Possession en fin de journée sous le vent du relief.

Les températures maximales sont légèrement supérieures aux normales de saison, elles s’échelonnent entre 27 à 32°C sur le littoral, 20 à 22°C au Maïdo et au Volcan et 24 à 26°C dans les cirques.

Le vent de Sud-Est est modéré à assez fort avec des rafales voisines de 50 à 60 km/h de Sainte-Rose à Saint-Denis en passant par Sainte-Marie et 60 à 70 km/h vers Saint-Pierre. Les rafales sont aussi présentes dans la région des plages et avoisinent les 60 km/h cette après-midi. Les brises dominent en baies de Saint-Paul et de La Possession.

La mer est agitée sur le Sud et peu agitée au Nord.