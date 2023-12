Des averses de bonne intensité dans les hauts cet après-midi

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

Au lever du jour, il fait beau. Seuls quelques nuages et de brèves ondées intéressent les régions entre Sainte-Rose et le chef-lieu. Les éclaircies reviennent assez vite sur ce littoral Est ce matin, tandis que les nuages se développent peu à peu dans l’intérieur. Des averses de bonne intensité se déclenchent dans les Hauts du sud et de l’ouest, et finissent par descendre sur le littoral correspondant et gagner aussi le cœur des cirques. Le soleil s’impose sur les côtes Nord et Nord-Est cet après-midi.

Les températures maximales atteignent 29 à 32°C sur le littoral. Il fait chaud aussi ailleurs, 29°C dans Cilaos par exemple.

Le vent de Nord-Est accélère sur les secteurs exposés : rafales voisines de 40 à 50 km/h au Port et vers la Pointe de la Table.

La mer demeure peu agitée à agitée, sans enjeu pour la navigation.