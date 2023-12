Dégradation de la météo pour le week-end du Nouvel An

Les premières prévisions météorologique pour le week-end de la Saint-Sylvestre ont été publiées par Météo France. Le Nord et l'Est devraient être concernées par des pluies dimanche.

Les conditions météorologiques devraient se dégrader légèrement dès ce samedi sur toute La Réunion. Après une semaine plutôt ensoleillée, les Réunionnais passeront le début du week-end sous la grisaille. « Des averses se déclenchent, surtout l’après-midi et plutôt dans l’intérieur« , selon les prévisionnistes de Météo France.

Mais c’est dimanche, pour le réveillon du Nouvel An, que le temps se dégrade un peu plus, notamment dans le Nord et dans l’Est. Météo France annonce de nouvelles prévisions affinées seront publiées prochainement.