Cyclone Belal : Gérald Darmanin au Tampon pour constater la calamité agricole

Pour Lucien Payet, son exploitation agricole s’est transformée en champ de désolation. L’agriculteur tamponnais a vu ses champs de salades, de poireaux, de blettes ou encore de maïs totalement ravagés par le passage du cyclone Belal. C’est donc un premier soulagement d’apprendre que chez lui, le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer allait venir ce mercredi pour constater les dégâts.

En présence du préfet, du maire du Tampon, du président de la Chambre d’agriculture et d’autres officiels, Gérald Darmanin a déjà annoncé la première bonne nouvelle. « Les agriculteurs sont très courageux, vivent difficilement du fruit de leur travail, et méritent d’être particulièrement accompagnés. C’est pourquoi nous sommes venus leur dire que nous sommes à leurs côtés et que les moyens financiers du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer seront débloqués très rapidement », a promis le ministre.

Dès vendredi, une réunion avec plusieurs ministères sera organisée afin de déclencher l’état de catastrophe naturelle. Sur la demande du préfet, une procédure très simplifiée sera mise en place dans le but de permettre le dédommagement le plus rapide possible. Gérald Darmanin a indiqué que cela permettra aux agriculteurs et aux particuliers de solliciter leurs assurances à qui il demande de jouer le jeu « comme l’État le fait ».

Conscient des pertes qui vont plomber les trésoreries, le ministre demande au préfet Jérôme Filippini de réunir les banques « qui doivent jouer aussi leur jeu évidemment au soutien économique. Mais c’est évidemment de l’argent frais qui sera débloqué pour l’ensemble des acteurs économiques. »

Des agriculteurs toujours inquiets

Si les annonces ont rassuré les agriculteurs et leurs représentants présents, de nombreux sujets d’inquiétude demeurent comme les régions concernées par l’état de catastrophe naturelle. « Ce cyclone-là a fait du mal à tout le département », a souligné Frédéric Vienne, le président de la Chambre d’Agriculture, lors de son échange avec Gérald Darmanin.

Lucien Payet a expliqué au ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer qu’il « fallait tout recommencer, du semis jusqu’à la récolte. Les sols sont lessivés, alors je dois reconditionner les sols, tout recommencer. Et ça demande un gros coût pour nous, que nous ne pourrons pas suivre. »

Frédéric Vienne a rappelé que Salazie avait connu en 24h la pluviométrie de Paris sur un an. Et paradoxalement, c’est le manque d’eau potable pour le bétail qui est l’urgence en cours. Le président de la Chambre verte annonce déjà une forte mortalité dans les élevages de volaille. Le préfet Jérôme Filippini a précisé que les pompiers ont été mobilisés dès ce matin pour alimenter les élevages en eau. De quoi valoir au préfet de nouveaux éloges sur sa gestion du cyclone.

Gérald Darmanin a souligné que la publication du décret permettra d’accompagner les agriculteurs dès la semaine prochaine. Il promet d’ailleurs de revenir en février accompagné du ministre de l’Agriculture.