[Communiqué] Soutien inconditionnel à une grève des cliniques privées à la Réunion les 3, 4 et 5 juin 2024

Le Syndicat des Médecins Libéraux Réunion et TOM DOM soutient, au même titre que ses instances nationales, une grève des cliniques privées réunionnaises. Lesquelles devront s’avérer solidaires et participer complètement au mouvement de grève national les 3, 4 et 5 juin prochains lancé par la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) pour la première fois et voulu massif.

Il s’avère en fait inacceptable que l’Etat ait choisi de privilégier largement l’hospitalisation publique. Au détriment de cliniques privées dispensées de moyens financiers supplémentaires indispensables à compenser l’inflation et investir. Et pour nombreuses d’entre elles en déficit, voire menacées de faillite financière.

Le SML Réunion dénonce une volonté affichée délibérée de rémunération des médecins libéraux à la capitation, un appel à de nombreux médecins étrangers formés on ne sait comment, un transfert de compétences des médecins à des paramédicaux, confortant un manque crucial actuel d’attractivité des jeunes médecins pour la médecine libérale délibérément destinée en fait à disparaître. Par ailleurs la disparition des cliniques privées serait la disparition des spécialistes libéraux notamment chirurgicaux et médico-chirurgicaux ne disposant alors d’aucun outil de travail.

La population réunionnaise n’est pas informée de ce qui se passe réellement. Soit l’évolution programmée vers une médecine bas de gamme, sans médecins libéraux, et où la plupart des réunionnais n’y trouverons plus leur compte.

Pour sauver la médecine libérale et une médecine égalitaire pour tout citoyen, le SML réclame plus que jamais une consultation en médecine libérale fixée au tarif moyen européen et pour tout médecin libéral une liberté tarifaire possible. Une égalité tarifaire entre hospitalisation publique et privée devrait par ailleurs s’imposer.