[Communiqué] Didier Hoareau annonce qu’il votera pour le Rassemblement national

Chers électeurs de la 3e circonscription de l’île de La Réunion,

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les électeurs qui ont voté pour le jeune et nouveau parti « Réveillons-Nous » lors de ces élections législatives. Didier Hoareau et Aurore Gigant Barret sont honorés de la confiance que vous leur avez accordée et se réjouissent de ce premier résultat encourageant.

Ce premier succès démontre la solidité de notre mouvement et l’engagement fort de nos électeurs. Nous avons réussi, ensemble, à porter nos valeurs et nos idées avec détermination et conviction, montrant ainsi que notre voix compte et que notre message résonne auprès de nombreux citoyens.

Pour le second tour, Didier Hoareau annonce qu’il votera pour le Rassemblement National afin de soutenir Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il ne peut se retrouver dans le projet d’extrême gauche du Front Populaire. Cependant, il tient à souligner l’importance de l’expression démocratique. Les électeurs qui lui ont fait confiance sont invités à voter et à faire voter selon leur propre conviction, en totale liberté.

Encore une fois, Didier Hoareau remercie sincèrement les électeurs de la 3e circonscription pour leur soutien et leur donne rendez-vous aux prochaines échéances électorales. Bon vote à tous !

Didier Hoareau

Candidat aux élections législatives, Parti « Réveillons-Nous ! », 3e circonscription de l’île de La Réunion