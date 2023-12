Ce dimanche, la couverture nuageuse progresse au fil des heures

En début de journée, le temps est bien ensoleillé sur la majeure partie du département. A l’Est d’une ligne « Sainte-Suzanne-Saint-Philippe », les nuages de la nuit résistent encore et apportent plus de nébulosité. Au fil des heures, la couverture nuageuse progresse dans l’intérieur et le ciel se charge de la région du Port à Saint-Joseph en passant par les hauts du Nord, du Nord-Est et la région du volcan.

Des averses parfois modérées à fortes sont attendues sur ces régions dès la fin de matinée et durant l’après midi avec même un coup de tonnerre possible. A l’Ouest, le temps est plus calme mais devient nuageux avec les pentes qui se chargent progressivement.

Sur le littoral, le gris l’emporte partout excepté sur le bord de mer du Sud où les franches éclaircies résistent de part la présence d’un alizé plus soutenu.

Les températures maximales oscillent entre 28 et 31°C voire même 32°C dans l’Ouest. On attend 25°C au moins dans les cirques et 19 à 20°C au Pas de Bellecombe-Jacob.

Le vent de secteur Est est assez fort dans le Sud avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h attendues entre Saint-Pierre et la Pointe de la Table. Il est modéré dans le Nord et souffle même jusque la région du Port avec des pointes voisines de 40 km/h. Les brises, quant à elles, prédominent dans l’Ouest.

La mer est agitée sur les côtes Ouest, Sud et Sud-Est au déferlement d’une houle de Sud-Sud-Ouest qui s’amortit et voisine de 1 mètre 50. Elle demeure peu agitée sur le littoral Nord.