Bruno Le Maire : « J’ai sauvé l’économie française »

Invité de BFMTV ce samedi, le ministre de l’Économie et des finances s’est présenté en sauveur de l’économie française malgré la dégradation de la note française.

« Si aujourd’hui nous avons un niveau de dette élevé, c’est pourquoi ? C’est parce que j’ai sauvé l’économie française », a lancé le ministre de l’Economie répondant aux questions de BFM TV ce samedi.

Tout d’abord confronté au meilleur taux d’endettement allemand, Bruno Le Maire a rappelé que l’endettement a été « le choix que nous avons fait », en parlant de la période du Covid. « C’est le choix que nous avons fait : éviter la récession, éviter la casse sociale, éviter l’inquiétude de nos compatriotes qui ont eu à subir une augmentation de l’électricité, du gaz, je les ai protégés. J’ai sauvé les usines, j’ai sauvé les restaurateurs, j’ai sauvé les hôteliers, j’ai sauvé le monde de l’événementiel, j’ai sauvé des emplois, des compétences, la filière aéronautique, moi je suis fier d’avoir sauvé Renault – 5 milliards d’euros de prêts qui ont été avancés -, je suis fier d’avoir sauvé Air France – des milliards d’euros de prêts garantis par l’Etat qui ont été avancés -, mais évidemment comme on dit, il n’y a rien de gratuit. Quand on sauve, on paye. Quand on paye, il y a plus de dette. Quand il y a une dette, il faut engager les remboursements, c’est ce que nous faisons », s’est-il félicité de son action depuis sept ans.

Bruno Le Maire est en effet l’un des rares ministres toujours à son poste depuis le premier mandat d’Emmanuel Macron. Il est l’homme fort de Bercy depuis mai 2017.

Un coup de pouce « à ceux qui travaillent »

Après ce satisfecit, le ministre a écarté l’éventualité d’une augmentation d’impôts au lendemain de la dégradation de la note souveraine de la France par l’agence de notation américaine Standard & Poor’s, passant de AA à AA-.

« L’augmentation des impôts ne fait pas partie de la palette des options », a promis le membre du gouvernement Attal. Au contraire, Bruno Le Maire assure que l’engagement de baisse d’impôts de deux milliards pour les ménages sera tenu en 2025. « Je veux donner plus d’argent à ceux qui travaillent », a affirmé le ministre des Finances.