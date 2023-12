Braquage d’un fourgon de cigarettes au Port : Entre 8 et 10 ans de prison pour les accusés

Un trio est jugé depuis trois jours devant la cour d’Assises de Saint-Denis. Les accusés sont soupçonnés d’avoir participé au spectaculaire braquage d’un fourgon de cigarettes au Port le 27 avril 2021.

Alexandre Morby et Kevin Germain assurent ne pas avoir participé à l’attaque du véhicule chargé du précieux cargo. Emmanuel René s’est lui dit « prêt à payer pour ses erreurs » mais explique ne pas avoir tenu l’arme qui a servi à menacer le livreur de cigarettes et ne pas avoir conduit le fourgon.

Ce vendredi matin, la dernière journée du procès a débuté par les plaidoiries des parties civiles. Puis, l’avocate générale, Carine Fontaine, a requis une peine de 16 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers à l’encontre des trois accusés. Elle indique qu’Emmanuel René est considéré comme un auteur principal au rôle actif, Kevin Germain comme le porteur de l’arme – une infraction dont il est en récidive -, et Alexandre Morby comme un « assistant » au braquage.

L’avocate générale s’est adressé aux jurés et les a poussés à s’interroger : « Dans ce dossier, nous n’avons que les déclarations d’Emmanuel René qui est le seul à reconnaître avoir participer aux faits. Quel est son intérêt à mettre en cause deux personnes qui réfutent leur présence alors qu’il sait pertinemment qu’il ne sera pas acquitté ? » Elle s’est ensuite penchée sur les déclarations d’Alexandre Morby : « La version de M. Morby n’est pas mensongère, mais elle est incomplète. Il n’est pas le commanditaire, mais le complice par aide ou assistance. »

À l’issue des plaidoiries de la défense, Me Julien Baracco pour Kevin Germain, Me Jean-Jacques Morel pour Emmanuel René et enfin Mes Jacques, Hoarau et le bâtonnier Normane Omarjee pour Alexandre Morby, la cour se retirera dans un premier temps pour statuer sur la demande des avocats : une nouvelle reconstitution des faits.

Une demande qui a été refusée. Les jurés ont finalement décidé de condamner Emmanuel René et Kevin Germain à 10 ans de réclusion criminelle et Alexandre Morby à 8 ans d’emprisonnement. Les trois ont aussi maintenant interdiction de séjour au Port pendant 5 ans.