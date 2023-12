Braquage d’un fourgon de cigarettes au Port : Les trois suspects, dont un Morby, devant les assises

Le 27 avril 2021, deux hommes vêtus de noir, armés et cagoulés, attaquaient un livreur et dérobaient son fourgon en plein jour avant de l'abandonner à la Rivière-des-Galets, vidé de son contenu. Le butin atteindrait les 100.000 euros. Les trois hommes accusés de vol avec arme ou de complicité et d'association de malfaiteurs, dont deux en récidive, sont, ce mercredi, dans le box des accusés.