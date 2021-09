A la Une . Braquage d'un fourgon au Port : Alexandre Morby clame son innocence

"J'ai rien à faire là, j'ai rien à me reprocher", a déclaré Alexandre Morby qui comparaissait ce mardi devant la chambre de l'instruction afin d'être libéré.Depuis le 3 mai dernier, le Portois dont le nom est bien connu , notamment des prétoires, est en détention provisoire dans l'affaire du braquage du fourgon du Port. Le 27 avril 2021, deux hommes vêtus de noir, armés et encagoulés, attaquaient un camion en plein jour avant de l'abandonner à la Rivière-des-Galets, vidé de son contenu. Le butin dérobé atteindrait 100 000 euros. Plusieurs interpellations nécessitant l'intervention du RAID avaient suivi, celle d'Alexandre Morby restera dans les annales puisqu'il avait tenté de fuir en sautant par la fenêtre en sous-vêtement. Un aveu de culpabilité pour l'avocate générale qui a requis la poursuite de l'incarcération pendant le temps de l'enquête.Alexandre Morby, mis directement en cause par ses comparses également sous les verrous, a déploré "que l'on prenne en compte les aveux des autres plutôt que ses déclarations". Mais le loueur de voitures n'était pas accompagné d'un avocat pour plaider sa cause avec des éléments factuels à l'appui. Le prévenu a affirmé être chez un kinésithérapeute au moment des faits mais les déclarations de ce dernier ont été balayées d'un revers de main par le magistrat en charge d'instruire le dossier.Selon les premiers éléments, c'est Alexandre Morby qui aurait fourni tous les détails concernant les mouvements du fourgon. C'est aussi lui qui aurait proposé à Emmanuel R., un des principaux acteurs du braquage , l'aide de Kévin G., fraîchement sorti de prison, pour faire le coup. Après le braquage, c'est encore Alexandre Morby qui aurait récupéré les braqueurs et le butin avant d'abandonner le fourgon. Les cartons de cigarettes auraient été transportés jusqu'à une maison abandonnée au Port. Les cagoules et les masques y auraient été retrouvés brûlés.Lors de sa garde à vue, Emmanuel R. aurait décidé de tout avouer et serait dans la crainte des représailles de la part du clan Morby. Sa mère aurait d'ailleurs livré un témoignage indiquant que Morby était venu chercher son fils le matin même des faits. "De nombreuses occurrences", selon les magistrats de l'instruction qui étudiaient ce mardi matin la demande de remise en liberté du père de famille. 459 appels téléphoniques auraient été échangés avant le braquage entre Morby et les autres protagonistes entre le 18 février et le 25 avril. Des éléments qui ne sont pas en sa faveur, ses explications à ce sujet ont été qualifiées "d'absurdes" par le parquet général.Pour éviter les risques de pression et le renouvellement de l'infraction, les magistrats ont décidé de laisser Alexandre Morby derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Domenjod.