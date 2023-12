Braquage d’un fourgon de cigarettes au Port : Emmanuel René lâché par Morby et Germain

Au deuxième jour du procès des trois accusés du braquage d’un fourgon de cigarettes au Port le 27 avril 2021, Emmanuel René endosse sa responsabilité. Il déclare à la Cour assumer ce qu’il a fait et être « prêt à payer pour ses erreurs« . Le Portois de 24 ans confirme sa participation active et indique que même s’il ne tenait pas l’arme avec laquelle le livreur de cigarettes a été menacé, il a bien participé à son agression et au vol. Il précise que ce n’est pas lui qui a conduit le fourgon dérobé car ce matin-là, il s’était mis au volant du véhicule mais avait plusieurs fois calé au démarrage jusqu’à ce que, selon ses dires, Kevin Germain prenne le volant.

Après les expertises psychologiques et psychiatriques des trois mis en cause ainsi que les enquêtes de personnalité, la présidente de l’audience criminelle leur a donné la parole. Sans se démonter, Kevin Germain a déclaré qu’il n’était pas là le jour des faits et qu’il n’avait donc participé à rien. Même son de cloche du côté d’Alexandre Morby qui explique qu’il ne pouvait pas être présent ce matin-là puisqu’il était d’abord en visite chez son kinésithérapeute et ensuite occupé à emmener sa fille à l’école.

Les avocats du pompiste polyvalent incarcéré en 2019 et en 2020 ont essayé par leurs multiples questions de déstabiliser Emmanuel René afin d’abonder dans le sens de leur client. Malmené par les questions de Me Jacques Hoarau, l’accusé lâché par ses co-auteurs présumés, a confirmé avoir subi des pressions de la part d’Alexandre Morby au cours de son incarcération.

Chacun restant finalement sur ses positions, ce sera donc au jury populaire de se forger une intime conviction sur les responsabilités des uns et des autres.

Ce vendredi matin, la dernière journée du procès débutera par les plaidoiries des parties civiles. Puis, ce sera à l’avocate générale, Carine Fontaine, de prendre ses réquisitions. À l’issue des plaidoiries de la défense, Me Julien Baracco pour Kevin Germain, Me Jean-Jacques Morel pour Emmanuel René et enfin Mes Jacques, Hoarau et le bâtonnier Normane Omarjee pour Alexandre Morby, la cour se retirera dans un premier temps pour statuer sur la question qui lui a été posée par ces derniers. En effet, les conseils demandent à ce que la reconstitution des faits se tienne de nouveau. Pour les robes noires, les conditions dans lesquelles celle-ci s’est déroulée ne permettrait pas de déterminer avec certitude le déroulé exact des faits présumés. Une question cruciale dans ce procès.

La cour devrait ensuite se retirer pour délibérer. Le verdict devrait tomber enfin fin de journée.