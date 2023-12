Braquage au Port : Le timing, enjeu de taille pour le supposé complice des braqueurs

Le 27 avril 2021, deux hommes vêtus de noir, armés et encagoulés, attaquaient un livreur de cigarettes et dérobaient son fourgon en plein jour avant de l’abandonner à la Rivière-des-Galets, vidé de son contenu. Le butin, estimé à quelques 100.000 euros, n’a jamais été retrouvé. Les trois hommes accusés de vol avec arme ou de complicité et d’association de malfaiteurs, dont deux sont en récidive, comparaissent depuis ce mercredi et risquent la réclusion criminelle à perpétuité.

Le premier jour de ce procès, prévu sur trois jours, a vu passer à la barre le directeur d’enquête, un officier de police judiciaire et plusieurs témoins. Pour autant, l’audience a été marquée dès le début par la demande des avocats d’Alexandre M. à la présidente de la cour d’Assises, d’autoriser un déplacement de la cour sur les lieux du braquage. La raison est simple : leur client, accusé de complicité dans cette affaire, n’aurait pas eu le temps matériel de commettre les faits qui lui sont reprochés, à savoir, récupérer les deux braqueurs après le vol.

Mis en cause par un des braqueurs, il aurait récupéré les deux auteurs du braquage après qu’ils ont abandonné le camion de cigarettes.

Alexandre M. a toujours prétendu être allé chez le kiné de 6h30 à 7h30, puis ensuite être allé déposer sa fille à l’école. Il serait ensuite allé chez le garagiste déposer un véhicule pour un devis avec un client de sa société de location de véhicules. Selon la défense, le relevé du parcours fait par les enquêteurs ne prendrait pas en compte le trafic. En effet, la reconstitution s’est faite à un jour et un horaire différents. Le braquage ayant eu lieu à 8h30 un mardi et la reconstitution en début d’après-midi. Les débats n’ayant pas commencé, la cour a décidé de surseoir sa décision, comprenez mettre en attente.

Pour autant, la partie civile et l’avocate générale se sont opposées à cette demande ainsi que les défenses des deux autres accusés. La présidente décidera au cours du procès. Tout l’enjeu de ce procès pour la cour d’Assises sera de déterminer si Alexandre M. a bien participé de quelque manière que ce soit, à aider les braqueurs. À la barre, des témoignages se sont opposés : la mère d’un accusé qui affirme avoir vu Alexandre M. venir récupérer son fils à 7h15 le jour des faits et ensuite, le kiné d’Alexandre M. qui atteste par écrit de sa présence entre 6h30 et 7h30.

La deuxième journée devrait nous en apprendre plus grâce aux auditions des accusés. Le verdict de ce procès est prévu vendredi.