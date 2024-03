Air Austral, l’atout fret entre l’océan Indien et la France hexagonale

Comment s’articule le fret au sein des activités d’Air Austral à La Réunion ?

Située au carrefour de l’Asie, de l’Afrique et de l’Europe, La Réunion, véritable plaque tournante, est un pôle de transit stratégique pour le transport aérien. Grâce à notre flotte composée de huit appareils, nous opérons de nombreux vols hebdomadaires tant au départ de La Réunion, qu’en transit depuis Bangkok, Tananarive, Maurice, Mayotte ou encore Paris CDG vers l’océan Indien et la France hexagonale.

Convaincus de l’importance du marché asiatique, nous augmenterons prochainement notre offre de et vers la Thaïlande comptant sur la mise en opération d’un Boeing 777-300ER sur la desserte, disposant d’une plus grande capacité de transport.

Spectaculaires pour les gros-porteurs, les capacités d’emport de nos appareils sont les suivantes :

– Boeing 777 : 20 000kg

– Boeing 787 : 15 000kg

– Airbus A 220 : 2 000kg.

Nous transportons, ainsi, plus de 13 000 tonnes de fret par an sur l’ensemble de notre réseau.

A La Réunion, le service fret est assuré par une équipe de 6 personnes, à l’écoute de sa clientèle 7 jours sur 7.

Notre offre s’adapte selon les besoins de nos clients. En effet, nous leur proposons des solutions sur mesure pour toutes leurs demandes d’expéditions spécifiques. Nos clients, transitaires ou particuliers, peuvent ainsi compter sur nous à tout moment.

Quelle est la spécificité de cette activité ?

Nous transportons une vaste palette de produits à bord des soutes de nos appareils. Cela peut-être des fleurs, du textile, des pièces de voitures ou encore des produits pharmaceutiques. S’y ajoutent des animaux vivants (poissons d’aquarium, chats, chiens, tortues, cabris, …), des objets de valeur et du courrier / colis postaux. Nous sommes également reconnus pour nos capacités à acheminer le plus rapidement possible des produits frais tels que du poisson, des fruits de mer et des fruits tropicaux.

Air Austral est également spécialisée dans le transport de marchandises hors normes, c’est-à-dire présentant des longueurs spécifiques supérieures à 5 mètres. Parmi ces marchandises, on peut retrouver des voitures mais aussi des pales d’hélicoptère, pour ne citer que ces deux exemples.

En tant qu’expert du fret aérien, nous proposons des solutions de transport tant pour les transitaires que pour les particuliers. En effet, nos passagers au départ de La Réunion peuvent nous confier le transport de leurs effets personnels à partir de 20kg jusqu’à 12 heures avant le départ de leur vol.

Enfin, de par le sérieux et la sécurité que nous apportons lors de chaque expédition, nous avons l’honneur d’être régulièrement choisi comme transporteur privilégié par la gendarmerie et la police ainsi que les instances administratives françaises.

La qualité de service est au cœur des préoccupations d’Air Austral et de son activité fret à La Réunion. Pouvez-vous nous préciser ses points forts ?

En effet, nous sommes reconnus par nos clients comme étant une compagnie fiable, avec un engagement d’embarquement et de délai très court sur l’ensemble de nos lignes. Nous garantissons, par ailleurs, le départ de l’ensemble de nos colis tout en ne pratiquant pas de surbooking.

En fonction de la marchandise transportée, nous assurons les prestations suivantes :

– Acceptation tardive à l’origine

– Livraison rapide à destination,

– Priorité sur les vols en fonction de l’urgence du produit,

– Capacité garantie,

– Chargement et déchargement prioritaire,

– Temps de transit rapide,

– Traitement spécial,

– Infrastructures adaptées pour gérer les différents besoins et services,

– Chambres froides à disposition.

Enfin, nous informons nos clients du départ et de l’arrivée de leurs marchandises. C’est donc vraiment ce lien de proximité tissé avec l’ensemble de nos clients qui caractérise notre service fret.

Notre objectif est de fournir à tous nos clients la meilleure qualité de service.

Au départ de La Réunion, quelle est votre expérience professionnelle la plus marquante ?

Il y en a plusieurs et elles sont variées, faisant ainsi écho à notre grande flexibilité et adaptabilité. Durant la crise sanitaire, nous avons réalisé quotidiennement l’acheminement de produits pharmaceutiques et de masques au départ de Paris vers La Réunion.

Aujourd’hui, nous sommes autant capables de proposer un chargement spécifique manuel d’une voiture sportive pour un client particulier que d’opérer chaque jour le transport de sang de La Réunion vers Mayotte pour assurer la continuité du don de plaquettes.

C’est grâce à cette agilité que nous sommes en mesure de proposer à notre clientèle un service fret sur mesure et de qualité.

Contacts :

Mr. Teddy Hoarau

Responsable fret océan Indien

Tél. : 0262 48 82 68

Email : runfkuu@air-austral.com

Site : air-austral.com