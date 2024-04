Diana Lodge : le joyau malgache qui allie écologie et service haut de gamme

Niché dans le cadre somptueux de la région de Diana, à Madagascar, et à seulement un souffle du village de Doany, l’Écolodge Diana se dresse entre dense forêt malgache et l’océan turquoise. Avec ses cinq bungalows, son restaurant "Le Palétuvier", et sa résidence, cet écrin écologique promet une évasion hors du temps.

Face aux eaux cristallines bordées par les îles de Tanykely, Nosy Komba et Nosy-Be, l’écolodge Diana se présente comme un sanctuaire pour les âmes en quête de paix. Les couchers de soleil, spectacles quotidiens aux teintes rougeoyantes, deviennent ici des rituels. Le silence, seulement troublé par le bruit des vagues et les cris des makis qui peuplent les arbres alentour, invite au lâcher-prise total. Pour ceux désirant s’évader du tumulte quotidien, l’écolodge offre un refuge idéal, bien que la connexion reste possible pour ceux qui le souhaitent, grâce à un accès WIFI discret.

Fier de son autonomie énergétique et de son système avancé de filtration d’eau, l’écolodge Diana est engagé depuis sa création dans une mission écoresponsable et promet à ses hôtes une empreinte minimale sur l’environnement paradisiaque qui les entoure.

Côté chambres, les cinq bungalows mêlent confort et exotisme, et sont équipés et décorés avec soin. Le petit plus ? Chaque espace est doté d’une terrasse privée avec une vue époustouflante sur l’océan.

Et si vos papilles sont adeptes de nouvelles expériences, ne manquez pas de vous attabler au Palétuvier : le restaurant de l’écolodge se fait le héraut de la gastronomie locale, valorisant les trésors culinaires de Madagascar dans une démarche soutenant les producteurs locaux. Ici, chaque repas est une découverte, une immersion dans la richesse des saveurs de l’île, sous les étoiles ou dans la lumière tamisée des bougies.

L’aventure se poursuit au-delà des saveurs, avec un éventail d’activités destinées à vous plonger au cœur de la biodiversité malgache exceptionnelle. Comme une envie de glisser sur les vagues en paddle ou d’explorer les fonds marins ? À moins que vous ne préfériez lézarder sur le sable fin d’un îlot ? C’est chose faite : le Diana assure une dizaine d’expériences sportives et tout autant d’excursions vers les îles et les villages voisins. Dépaysement garanti le temps d’une escapade insulaire à Nosy-Be, réputée pour ses plages idylliques baignées de soleil.

Informations pratiques :

Site : https://dianalodgeankify.com

Réservation par téléphone : +261 32 64 306 45 ou + 261 38 44 486 75

Réservation par mail : resa@dianalodgeankify.com