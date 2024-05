Découvrez le tout Nouveau MINI Countryman : Le minimalisme contemporain débarque sur les routes de l’île !

MINI dévoile son dernier bijou : le Nouveau Countryman, une fusion parfaite entre minimalisme contemporain et robustesse aventurière. Élégant et imposant, ce SUV redéfinit les normes en matière de design épuré et d'espace intérieur généreux. Préparez-vous à être séduit par un véhicule conçu pour vous emmener là où l'aventure vous appelle, avec style et confort.

Un Design Épuré, Une Allure Impressionnante

Le Nouveau MINI Countryman incarne la quintessence du minimalisme contemporain. Ses lignes nettes et sa silhouette robuste en font un véhicule qui attire tous les regards, que ce soit en ville ou sur les chemins des hauts. La calandre octogonale redessinée, les nouveaux phares et le capot plus marqué lui confèrent une présence indéniable sur la route, tout en conservant une maniabilité exceptionnelle.

À l’intérieur, le Nouveau MINI Countryman offre un espace généreux pour les passagers et les bagages, avec jusqu’à 25% de capacité de chargement supplémentaire. Avec un choix de huit MINI Experience Modes, vous pouvez également adapter l’ambiance de l’habitacle à votre humeur du moment.

Technologie de Pointe et Confort Suprême

Ce n’est pas seulement son design qui impressionne, mais aussi sa technologie de pointe. L’écran central OLED de 240 mm de diamètre offre une expérience visuelle immersive, tandis que les MINI Experience Modes permettent de transformer l’ambiance intérieure d’une simple pression sur un bouton. De plus, les matériaux durables utilisés à l’intérieur, tels que le nouveau textile tricoté en 2D, offrent une sensation de chaleur et de bien-être inégalée.

Un Compagnon Prêt à Tout Affronter

Que vous soyez en ville ou en pleine nature, le Nouveau MINI Countryman est prêt à vous accompagner dans toutes vos aventures. Plus long de 13 cm et plus haut de 8 cm que son prédécesseur, il offre non seulement un espace intérieur plus généreux, mais aussi une présence plus imposante sur la route. Doté de nouvelles jantes en alliage léger et d’un toit contrasté disponible dans plusieurs coloris, il se démarque avec élégance où qu’il aille.

Une Approche Puriste et Progressiste

Oliver Heilmer, responsable du design MINI, résume parfaitement l’essence du Nouveau Countryman : » Notre approche puriste et progressiste combine la simplicité des éléments fonctionnels avec l’émotivité qui fait la réputation de MINI. » Avec ses lignes épurées et son attention aux détails, ce SUV incarne l’esprit aventurier et l’innovation de la marque.

Prêt à Embarquer ?

Le Nouveau MINI Countryman vous attend dans les concessions Leal Réunion Saint-Denis et Saint-Pierre.