Air Austral de nouveau en difficulté financière

Le plan de vol de la compagnie régionale Air Austral connait à nouveau des turbulences. Alors que l'on pensait la compagnie tirée d'affaire après l'entrée massive d'actionnaires privés dans le capital de la société, réunis autour de Michel Deleflie, le patron de Clinifutur, des vents contraires sont venus perturber la bonne marche de l'entreprise qui a besoin à court terme de 5 à 7 millions d'euros, et de probablement plus à moyen terme.

Air Austral joue décidément de malchance. Il y a tout juste un an, fin janvier 2023, tous les observateurs pensaient la compagnie régionale tirée d’affaire après son rachat par un consortium de 27 investisseurs locaux, emmenés par Michel Deleflie, le PDG du groupe de cliniques privées Clinifutur. A l’issue de l’opération, la société Run Air est devenue l’actionnaire majoritaire avec 55,18 % du capital, le reste restant détenu par la Sematra, société d’économie mixte détenue à 73,5 % par la région,

Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que des événements imprévus sont venus contrecarrer le plan de vol qui avait été mis au point.

Il y a tout d’abord eu les problèmes d’usure prématurée rencontrés par les réacteurs Pratt & Whitney équipant les deux Airbus A220. Le problème n’aurait pas été grave en soi, s’il n’avait affecté tous les avions du même type volant dans le monde. Du coup, le fabricant s’est retrouvé à court de pièces de rechange et de réacteurs et les compagnies aériennes se sont vues dans l’obligation de laisser leurs appareils cloués au sol. Soit ils annulaient des vols, soit ils louaient d’autres avions pour remplacer leurs A220. Dans les deux cas, l’impact financier est énorme et nombre de compagnies ont été ou risquent d’être liquidées dans le monde à cause de ce problème.

L’autre problème le plus important est lié aux troubles qui agitent l’Afrique depuis de nombreux mois. Les avions qui desservent La Réunion depuis la métropole ne peuvent plus survoler un certain nombre de pays en guerre comme le Soudan, ce qui les oblige à effectuer un long et coûteux détour.

Au final, c’est de 5 à 7 millions d’euros dont la compagnie a besoin à court terme, somme que les actionnaires privés, qui ont déjà apporté 30 millions d’euros il y a un an, rechignent à verser. D’autant qu’ils savent que la somme devrait être encore plus conséquente à moyen terme.

D’après nos informations, aucun plan social n’est prévu parmi le millier d’employés que compte la compagnie.