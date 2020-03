ZEOP : un incident sur la ligne provoque des ralentissements

Un incident important sur les câbles sous-marin, indépendant du reseau Zeop, reliant la Réunion au reste du monde impacte fortement la connexion à Internet et potentiellement à certains service de VOD, de streaming et de télévision.

Cet incident concerne tous les opérateurs et est en cours de diagnostique et de traitement.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Zeop