[Communiqué] « Vivre ensemble ne doit pas être synonyme de vivre à côté »

En décembre 2017 l’assemblée générale des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution émise par le Cheick Khaled Bentounes de l’association AISA et a ainsi promulgué le 16 mai Journée internationale du Vivre Ensemble en Paix.

C’était pour souligner notamment que « la Journée internationale du vivre ensemble en paix serait un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la solidarité.

Occasion pour nous tous d’exprimer le désir profond de vivre et d’agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie. »

Piqûre de rappel donc pour rappeler au Monde entier que notre vivre ensemble demeure malheureusement fragile eu égard aux crises économiques, aux conflits, aux guerres, et autres violences auxquels nous devons faire face.

Nous rappeler que chacune et chacun d’entre nous, se doit d’être conscient, volontaire et déterminé à œuvrer pour le rapprochement des peuples.

Car, devons-nous attendre la Paix pour pouvoir enfin vivre paisiblement ensemble ? Ou devons-nous développer notre vivre ensemble pour obtenir la Paix ?

Sans utopie, l’idée de vivre en paix, du vivre ensemble, noble idéal par ailleurs ; remonte à la genèse même de l’humanité,

Mais celui-ci a toujours été en souffrance tant nous sommes imparfaits, tant l’humain est imparfait !

Ce marqueur temporel du 16 mai, journée de valorisation de cet idéal ne peut donc pas nous laisser insensibles et devrait être synonyme d’un changement d’état d’esprit, voire le début d’un engagement ! Pour sa part le Groupe du Dialogue Inter religieux de la Réunion, le GDIR ; s’emploie depuis 24 ans à se faire rencontrer toutes les obédiences religieuses sur l’île quel que soient leur sensibilité culturelle, à rapprocher les humains quel que soient leurs origines, leurs croyances.

Car sans dialogue, sans Respect de l’Autre, sans cultiver chaque jour l’envie d’apprendre de l’Autre, notre identité Réunionnaise s’appauvrira.

Nout manir viv an kréol nous a permis de partager ce bout de terre dans l’Océan Indien et si l’on se plaint souvent de l’éloignement par rapport à un centre, pour une fois, notre insularité géophysique de fait, nous a permis de construire en près de 4 siècles, un laboratoire des humanités, un concentré de l’Humanité.

Vivre ensemble ne doit pas être synonyme de vivre à côté ; nous devons dialoguer, échanger, comprendre en profondeur mais surtout partager les apports de chacune et chacun d’entre nous.

Face aux dérives expansionnistes de certains dogmes religieux qui au fil des millénaires par le biais de croisades, de prosélytisme et autres, tentent de diviser les peuples, nous devons nous recentrer sur le fondement même du mot religion, religare en latin, qui en son sens premier doit relier les humains, relier vous et moi.

Il n’y a qu’une seule race sur Terre, la Race humaine ! Nous disait le Swami Pranavanandaji.

Mais, compte tenu des problèmes régionaux, nationaux, des désordres mondiaux, le doute s’installe !

Et oui, l’humain n’est que matière imparfaite et chaque jour nous devons renforcer nout manir viv an kréol et non plus seulement notre vivre ensemble.

Dans ce sens n’opposons pas les différentes facettes de notre riche culture Réunionnaise ; car comme le disait, le professeur Prosper Eve lors d’une conférence, ce concept de vivre ensemble s‘essouffle et doit laisser place à un réel partage, à un vivre Avec et non à côté !

Notre pays, riche de tous ces apports civilisationnels, socle de notre identité réunionnaise doit nous permettre de prendre le meilleur en nous et de combattre le repli sur Soi et le rejet de l’Autre.

Aussi depuis 2022, le GDIR a pu sensibiliser un certain nombre de partenaires associatif, universitaire, institutionnel autour de cette date du 16 mai et vulgariser ainsi cette ambition, cet idéal, notamment en faisant parler le Rényoné, notre Terre, notre réalité Réunionnaise.

Dans un monde en pleine accélération où les brassages sont multiples, la peur et le repli identitaire semblent prendre emprise sur nos relations à l’autre et au monde. Pourtant, au milieu de ce vacarme alimenté par les médias, émergent des mouvements qui sont animés par le même objectif : mettre les relations humaines au cœur de leur préoccupation, en misant avant tout sur l’éducation et la connaissance de l’Autre.

Soyons fiers de notre île Monde et sachons la valoriser à sa juste place !

Aux pessimistes, aux détracteurs, nous leurs opposons notre savoir-être, notre vivre-ensemble, notre vivre-avec, sur la base de toutes nos valeurs morales, religieuses et civiques.

Et comme le disait si bien Maria Montessori: « Tout le monde parle de paix mais personne n’éduque à la paix. On éduque pour la compétition et la compétition marque le début de toutes les guerres. Quand on éduquera pour la coopération et pour nous offrir les uns les autres de la solidarité, ce jour- là alors on éduquera à la Paix. »

Lapé pou ginye viv ansanm ou viv ansanm pou ginye Lapé ?

A méditer !

Daniel Minienpoullé

Président du GDIR.