La grande Une Volcan la pété

Après un faux-départ vendredi, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce lundi matin. La lave coule sur le flanc Ouest et le spectacle est visible depuis le Piton de Bert. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 7 Décembre 2020 à 06:08 | Lu 820 fois

Piton de la Fournaise : passage en alerte 2-2, Éruption en cours dans l’enclos



Suite à la crise sismique débutée à 2h28 heure locale ce jour, le trémor volcanique synonyme d’arrivée du magma à proximité de la surface est enregistré depuis 4h40 environ ce matin. Des premières observations et analysées réalisées par l’Observatoire volcanique du Piton de la Fournaise (OVPF), une ou plusieurs nouvelles fissures se sont ouvertes sur le flanc ouest du volcan et les premières laves étaient visibles autour de 5h du matin.



Compte tenu de la présence de gaz chauds et incandescents, et de l’émission de lave en cours, le Préfet a décidé la mise en œuvre de la phase d’alerte 2-2 « éruption en cours dans l’enclos » du dispositif spécifique ORSEC* volcan ce lundi 7 décembre à 05h30.



L’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis.



Une reconnaissance sera effectuée et des mesures complémentaires prises dès que l’éruption sera stabilisée. Toute évolution significative fera l’objet d’une nouvelle communication.





