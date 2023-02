A la Une . Vie chère : Le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée en visite à La Réunion

Se rendre compte sur place des difficultés rencontrées par la population confrontée à une cherté de la vie pas comparable avec la France hexagonale, c'est l'objet de la visite du député (Renaissance) d'Eure-et-Loir et président de la Commission des affaires économiques sur la vie chère dans les outre-mer, Guillaume Kasbarian. Par SI - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 12:28









Arrivé ce lundi à La Réunion avec une délégation composée de députés membres de la Commission des affaires économiques de la Région, Guillaume Kasbarian s'est tout d'abord entretenu avec le Syndicat de l'importation et du Commerce de La Réunion (SICR) pour parler des problématiques liées au fret, aussi bien la logistique que de la desserte des lignes maritimes.



Le président de la Commission a ensuite eu un échange avec la présidence de la Région sur le pilotage économique et l'octroi de mer.



Enfin, le thème de la vie chère a été abordé dans l'après-midi avec des membres de l'Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus (OPMR). Une audience qui a permis de présenter les travaux de l'observatoire sur le bouclier qualité-prix (BQP) mais aussi les problématiques liées aux monopoles et oligopoles dans l'île et dans les Outre-Mer en général.



Enfin, le thème de la vie chère a été abordé dans l'après-midi avec des membres de l'Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus (OPMR). Une audience qui a permis de présenter les travaux de l'observatoire sur le bouclier qualité-prix (BQP) mais aussi les problématiques liées aux monopoles et oligopoles dans l'île et dans les Outre-Mer en général.

L'occasion par ailleurs pour les membres de l'OPMR de réitérer la demande d'installer à La Réunion une brigade de l'autorité de la concurrence, déjà effective aux Antilles, afin de traiter plus efficacement par exemple le non respect des dispositifs existants dans la loi de régulation économique outre-mer. Pour rappel, l'Assemblée nationale avait voté à l'unanimité le 9 février dernier lors de la niche parlementaire du Parti socialiste la création de cette commission. Un texte porté par le député martiniquais Johnny Hajjar et qui vise à mesurer le coût de la vie dans les départements et régions d'outre-mer afin de mieux comprendre les facteurs concourant à la cherté de la vie dans ces territoires. Une création qui s'inscrit dans le prolongement des travaux de l'OPMR (Observatoire des prix, des marges et des revenus), en particulier du dernier rapport remis par le cabinet Bolonyocte Consulting. Ce dernier avait notamment analysé l'évolution du secteur de la grande distribution et les conséquences directes et indirectes pour les consommateurs ainsi que pour le secteur économique de La Réunion dans son ensemble.

Ce mardi, Guillaume Kasbarian est attendu par le monde de la pêche, avec une réunion prévue avec le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de La Réunion, avant une séquence avec l'Association pour le développement industriel de La Réunion (ADIR) en fin d'après-midi.



Des échanges avec le secteur du BTP, du monde numérique et de l'énergie sont également prévus tout au long de la semaine.