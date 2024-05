[Communiqué] La coopérative Coop Union organise un événement gratuit dédié aux femmes entrepreneuses

La coopérative Coop Union organise un événement gratuit dédié aux femmes entrepreneuses ou souhaitant se lancer dans l’entreprenariat à La Réunion. Intitulé « Femmes de Projets : Construisons Demain Ensemble », cet événement aura lieu le 24 mai 2024 de 08h00 à 13h00 au Jardin des Roses à Saint-Denis.

Cette journée sera l’occasion pour les femmes ayant un projet d’entreprise de rencontrer des entrepreneuses passionnées, de participer à des ateliers enrichissants et d’échanger des idées avec d’autres femmes ambitieuses.

Au programme de la journée :

Discours de bienvenue et présentation du statut d’entrepreneur-salarié

Table ronde sur les défis et les opportunités dans l’entrepreneuriat féminin

Ateliers sur les stratégies de marketing adaptées aux entrepreneuses

Ateliers sur le renforcement du mindset entrepreneurial

Buffet et temps d’échange avec des entrepreneuses déjà bien établies

Coop Union est une coopérative d’activité et d’emploi permettant à des demandeurs d’emploi, des porteurs de projets, des femmes ou des hommes, de développer et tester une activité entrepreneuriale tout en bénéficiant du statut de salarié. Elle a accompagné à ce jour plus de 160 entrepreneurs dans le développement de leurs projets, dont 61% de femmes.

Les réservations pour l’événement se font en ligne via le lien suivant.