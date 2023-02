Communiqué L'OPMR se félicite de la mise en place d'une commission d'enquête sur le coût de la vie chère

Publié le Vendredi 10 Février 2023

L'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion se félicite de la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le coût de la vie dans les Outre mer. Comme cela a été rappelé par les députés à l’origine de cette initiative, cette création s’inscrit dans le prolongement des travaux de l'OPMR, en particulier du dernier rapport remis par le cabinet Bolonyocte Consulting sur l'évolution du secteur de la grande distribution et les conséquences directes et indirectes pour les consommateurs ainsi que pour le secteur économique de La Réunion dans son ensemble.

Fort de son expertise dans le domaine, l'OPMR apportera son concours à la commission d’enquête sur le coût de la vie en Outre-mer.



L'OPMR participera également aux travaux de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale, en mission à La Réunion du 19 au 26 février. Cette délégation de 5 députés conduite par son président se penchera particulièrement sur les questions liées au coût de la vie, au logement et à l'énergie.



Enfin, l’OPMR, qui est associé à l’élaboration du Boucler Qualité Prix + (BQP+), prend acte de la volonté du Préfet de La Réunion de l’élargir aux secteurs du bricolage et des pièces automobiles et apportera son assistance pour l’élaboration du nouveau BQP +.