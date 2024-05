Handicap : Le gouvernement fait la promotion du Fonds territorial d’accessibilité

Pour rendre les commerces et structures d’accueil plus inclusives et accessibles à tous les publics, l’Etat a mis en place depuis novembre 2023 le Fonds territorial d'accessibilité. Jusqu’à 20 500 euros peuvent être débloqués pour financer des travaux d’aménagement.

En visite dans l’île, Isabelle Saurat, déléguée interministérielle à l’accessibilité, a tenu à faire connaître un dispositif encore trop méconnu : le Fonds territorial d’accessibilité. Créée par l’État en fin d’année 2023, cette enveloppe de près de 300 millions d’euros doit permettre de rendre des établissements recevant du public (ERP) plus accessibles aux personnes en situation de handicap.

L’objectif est de viser en priorité les “commerces de proximité, que ce soit une boulangerie ou un café. Mais cela fonctionne aussi pour les cabinets médicaux et paramédicaux. Il n’y a pas suffisamment de demandes, et donc nous lançons un appel à tous ceux qui souhaitent.”, explique Isabelle Saurat.

Une aide sur mesure pour les TPE/PME

“Cela peut faire un peu peur, car on se dit que l’administration va faire quelque chose de compliqué. L’accessibilité, c’est aussi technique. Quelle est la hauteur de la marche, la pente de la rampe, et il faut parfois faire appel à des experts. Pourtant, il y a des choses qui sont très simples, comma la pose d’une rampe amovible”, poursuit la déléguée interministérielle.

Le dispositif est aussi pensé pour s’adapter aux obligations des commerçants, qui n’ont pas envie de se lancer dans de lourds travaux, malgré une aide.“On comprend les contraintes pour les commerçants, avec des périodes où on n’a pas envie de fermer. Voilà pourquoi on propose de faire la mise en accessibilité partielle. Avec une année où l’on fait quelque chose et l’année d’après, on fait autre chose. Il n’y a pas d’obligation de se mettre aux normes d’un coup. L’Etat prend en charge jusqu’à 20 500 euros de travaux par établissement”. Sur cette somme, 500 euros sont réservés à la partie devis pour les experts en accessibilité. Les dossiers peuvent être déposés jusqu’en 2028.