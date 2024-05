La Région Réunion révèle sa marque territoriale : Un nouvel outil au service du développement local

Ce jeudi 2 mai 2024, la présidente de Région, Huguette Bello, entourée d'élus de sa majorité, a dévoilé la marque de territoire "La Réunion". Fruit d'une collaboration étroite avec les acteurs socio-économiques et les citoyens, cette marque vise à renforcer la visibilité nationale et internationale de l'île, tout en maximisant les retombées locales positives.

La création de cette marque répond à une demande pressante des acteurs économiques locaux, visant à soutenir leurs efforts d’internationalisation et à accroître l’attractivité économique de La Réunion, explique Huguette Bello en préambule. Elle s’inscrit dans la lignée des ambitions de « la Nouvelle Économie » promue par la collectivité régionale, axée sur le développement et la promotion des filières à forte valeur ajoutée. « Nous avons un travail qui est fait par des chercheurs, par aujourd’hui ce qu’on appelle l’innovation, la technologie, etc. C’est un travail remarquable et chacun a besoin de se reconnaître là-dedans et se rassembler, que ce soit les acteurs économiques, ceux qui sont dans le tourisme, la recherche, l’éducation ou la santé », explique Huguette Bello.

La marque « La Réunion » est le fruit d’un processus collaboratif engagé dès 2021, impliquant les acteurs socio-économiques, institutionnels et les citoyens de l’île. Cette démarche participative s’est amplifiée avec la consultation citoyenne « ALON MÈT LA RÉUNION EN LER » organisée en 2023, récoltant un fort soutien avec 92,3% d’avis favorables à la création de la marque.

Comment adhérer à la marque ?

La marque « La Réunion » vise à promouvoir l’image du territoire à l’étranger à travers une identité forte et des actions ciblées. Elle offre des outils variés tels que des campagnes de communication, des événements promotionnels, des partenariats, et des formations, permettant à tous les acteurs locaux de valoriser leurs produits, savoir-faire et talents sur la scène internationale. La première mise en avant de cette nouvelle marque territoriale aura lieu lors du salon Vivatech qui se tiendra fin mai à Paris. La Région Réunion sera bien évidemment représentée en compagnie de 8 start up réunionnaises.

L’adhésion à la marque est gratuite et ouverte à toutes les entreprises, institutions, associations, particuliers et collectivités réunionnaises ayant une vocation à l’export. Pour devenir partenaire, il suffit de remplir un formulaire de premier contact disponible sur le site marquelareunion.re. Une fois la demande approuvée, les partenaires reçoivent les éléments nécessaires pour utiliser la marque et rejoignent le réseau officiel, leur offrant de nombreuses opportunités de visibilité et de rencontres.