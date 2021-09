A la Une . Vidéo - Lutter contre l'errance animale en devenant famille d'accueil, rien de plus simple

Pour lutter contre l'errance animale, les associations de l'île recherchent des familles d'accueil pour recueillir les animaux dans le besoin, le temps de leur trouver un foyer aimant. La mission est simple : offrir un espace sécurisé à la boule de poils, sans avoir à débourser de frais. Par M.A - Publié le Dimanche 12 Septembre 2021 à 06:42

Une dose d’amour, une pincée d’espoir et un nuage de tendresse. Voilà les ingrédients dont vous avez besoin pour devenir famille d’accueil pour les animaux dans le besoin – et on sait à quel point ils sont nombreux sur notre île.



Mais en quoi ça consiste, au juste ? Une vidéo ludique partagée sur la page Facebook de l’APEBA (l'association pour l’éducation à la bienveillance animale) vous explique tout ! Pour résumer, être famille d’accueil, c’est fournir le gîte et le couvert à des boules de poils sorties de la rue, en attendant qu’elles trouvent une famille pour la vie.



SPOILER ALERT : il suffit d’aimer les animaux. Vous n’avez rien à payer, ni les croquettes ni les soins, tout est pris en charge par les associations. Seule obligation : leur offrir un peu de temps et de câlins. Gratitude garantie !









Publicité Publicité