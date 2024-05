Nouvel accident sur un Boeing qui sort de piste au Sénégal

Le vol HC301 d’Air Sénégal opéré par la compagnie privée Transair a fait une sortie de piste au décollage ce jeudi 9 mai à 01h14. L’accident s’est produit à l’aéroport international Blaise-Diagne situé à Diass, à 47 km au sud-est de Dakar.

Le Boeing 737-300 à destination de Bamako était en phase de décollage lorsque la sortie de piste s’est produite pour une raison qui reste à déterminer.

L’appareil avait embarqué 85 personnes dont 79 passagers, 2 pilotes et 4 personnels navigants cabine. Les services de secours de l’aéroport ont pris en charge 10 blessés dont 4 grièvement. Un pilote fait partie des blessés. Le Bureau d‘Enquête et d’Analyse (BEA) du Sénégal a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident qui a entraîné une fermeture de l’aéroport « en attendant que les dispositions prévues soient prises », indique le gestionnaire du site.

,

En 24 heures, il s’agit du troisième incident ou accident impliquant un Boeing.

Toujours ce mercredi dans le grand nord du Canada, un Boeing 787-900 de la compagnie Air France a atterri en urgence à Iqaliuit après qu’une odeur de brûlé a été détectée dans la cabine. L’appareil a été immobilisé dans l’attente de l’inspection de mécaniciens d’Air France et les passagers ont volé sur un autre appareil pour rejoindre leur destination Seattle aux Etats-Unis.

Plus spectaculaire mais fort heureusement sans blessés graves le même jour, un avion-cargo opéré par FedEx en provenance de l’aéroport Paris Charles de Gaulle a dû atterrir sur le nez en raison du blocage de la trappe du train d’atterrissage. Les pilotes du Boeing 767 ont pu maintenir leur avion sur la piste malgré les impressionnantes gerbes d’étincelles provoquées par le frottement du fuselage sur le tarmac.