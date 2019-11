Trois villes réunionnaises dans les 4 villes les plus pauvres de France

Si c'est Roubaix qui remporte la palme peu enviée de ville la plus pauvre de France, avec 45% de la population vivant sous le taux de pauvreté, soit moins de 977€ par mois, la Réunion occupe malheureusement les trois marches suivantes du podium.



Dans l'étude publiée par le cabinet Compas, en partenariat avec le magazine "La Gazette", et basée sur les revenus de 2011, viennent ensuite les villes de Saint-Pierre (44%), du Tampon (43%) et de Saint-Paul (39%). Aubervilliers ferme la marche avec un taux de 39%.



A l'inverse, neuf des dix communes où le taux de pauvreté est le plus faible (entre 7 et 10 %) sont situées dans l’Ouest parisien, qui compose le cœur aisé du pays : les prix de l’immobilier locatif y sont très élevés et les politiques de logement social beau coup moins développées qu’ailleurs.