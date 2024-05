Bonne fête à toutes les mamans !

En ce dimanche, nous célébrons la fête des Mères. Si sa forme moderne date du début du XXe siècle aux États-Unis, ses origines sont en vérité beaucoup plus anciennes.

Ce dimanche 26 mai, on célèbre la fête des Mères en France. L’origine de cette fête remonte aux célébrations antiques de la fertilité en Grèce et à Rome, mais elle a pris sa forme moderne au début du XXe siècle. En 1918, Lyon célèbre la journée des mères pour rendre hommage aux femmes qui ont perdu leurs fils ou leur mari pendant la Première Guerre mondiale. Le gouvernement officialise une journée dédiée aux mères dès 1926. Le maréchal Pétain reprendra cette célébration, incitant tous les Français à la célébrer.

Dans le monde entier, la fête des Mères est célébrée différemment. Aux États-Unis, elle a lieu le deuxième dimanche de mai. En Italie, elle est également célébrée le deuxième dimanche de mai avec des concerts et des événements communautaires. En Thaïlande, la fête des Mères est célébrée le 12 août, jour de l’anniversaire de la reine Sirikit, et comprend des cérémonies religieuses et des actes de charité. En Bolivie, la fête des Mères est célébrée le 27 mai en hommage aux mères qui ont combattu lors de la guerre d’indépendance.

Une fête des Mères, puis des Pères, si possible sans alcool

En avril dernier, les acteurs de la publicité et la préfecture ont signé un accord pour limiter la promotion de l’alcool. Les professionnels s’engagent à une application renforcée des règles, notamment à l’occasion de la fête des Mères et des Pères. Les communications par affichage 4X3m et les premières de couvertures des catalogues seront arrêtées une semaine avant ces deux jours de célébration.