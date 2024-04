Fin de la vente d’alcool réfrigéré dans les grandes surfaces de La Réunion

La préfecture de La Réunion, l'ARS et les acteurs économiques ont signé une charte pour lutter contre les consommations à risque d'alcool. Parmi les nouvelles mesures qui seront mises en place, l'arrêt de la vente d'alcool réfrigéré dans les grandes surfaces réunionnaises, mais aussi des 4x3 et des couvertures de catalogues de vente une semaine avant les fêtes des mères et des pères.

Le préfet de La Réunion a rassemblé les acteurs de la santé et les professionnels de la filière alcool pour la signature d’une charte qui veille à réduire les consommations à risque des boissons alcoolisées. De nouvelles mesures vont donc être appliquées à La Réunion dans le cadre d’une démarche « inédite« , précise Jérôme Filippini.

Le plus haut représentant de l’Etat explique avoir engagé une réflexion pour renforcer les « interdits protecteurs » en matière de vente et de publicité pour l’alcool avec la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA). Il rappelle que depuis fin 2021, des actions de sensibilisation ont été mises en place au sujet des interdictions déjà en vigueur.

Les professionnels, représentés par Philippe-Alexandre Rebboah, président du SICR (Syndicat de l’importation et du commerce de La Réunion), expliquent s’être engagés avec l’État, et ce, malgré l’absence d’une instance interprofessionnelle. Le collectif créé pour l’occasion assure qu’il respectera les bonnes pratiques.

Les nouvelles règles concernant la vente d’alcool

Les professionnels s’engagent à une application renforcée des règles au sujet de la publicité de l’alcool. Les communications par affichage 4X3m et les premières de couvertures des catalogues seront arrêtées une semaine avant les fêtes des pères et des mères.

Par ailleurs, l’alcool ne sera plus vendu réfrigéré dans les grandes surfaces, comme cela est déjà le cas dans les stations-service.

L’Agence régionale de Santé sera aussi chargée de mener une étude régionale relative à l’alcoolisation chronique massive à La Réunion. Les personnes prises en charge dans la filière de soins addictologiques seront suivies et interrogées pour évaluer l’efficacité de dispositifs actuellement en place.

L’Etat va aussi renforcer les mesures de contrôles. Un comité de suivi sera installé avec les signataires de la charte et permettra d’effectuer des points de situation réguliers sur les actions déployées.

Enfin, des formations seront à nouveau dispensées aux salariés des grandes surfaces, des producteurs et importateurs d’alcool et des distributeurs pour rappeler les obligations en matière de vente et de publicité pour l’alcool.

L’alcool, un fléau à La Réunion

La préfecture de La Réunion a rappelé les chiffres accablants qui montrent que la consommation à risque d’alcool représente un enjeu particulier pour La Réunion. Près de 500 décès sont attribuables à l’alcool chaque année, et environ 5.000 passages par an aux urgences sont en lien direct avec l’alcool, selon les données de l’Observatoire régional de Santé.

À cela s’ajoutent environ 150 nouveaux-nés concernés chaque année par des troubles liés au spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) à La Réunion.

En matière de sécurité routière, c’est près d’un accident tous les deux jours et environ la moitié des accidents mortels qui sont liés à l’alcool.

La consommation d’alcool est aussi observée dans 80% des faits de violences intra-familiales.