A la Une .. Toutes les communes de Mayotte soumises à des "tours d'eau"

Toutes les communes de Mayotte sont désormais soumises à des coupures d'eau. Par C.L - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 09:46

Alors que cela fait un mois qu'une partie de Mayotte, Mamoudzou, Koungou et la Petite-Terre, est soumise à des tours d'eau nocturnes, toutes les communes du département sont dorénavant touchées par des "tours d'eau" (coupures programmées) nocturnes.



Ces coupures ont désormais lieu du lundi au vendredi de 17h à 7h le lendemain, rapporte Mayotte la 1ère. Car le réseau de distribution est tellement défaillant qu'il n'est pas possible de fournir de l'eau à tout le monde en même temps. Chaque jour, des coupures sont donc organisées dans plusieurs communes mahoraises, selon un calendrier précis.



Ci-dessous le planning hebdomadaire des tours d’eau :

Lundi : Commune Bandraboua, Commune Mtsangamouji, Tsingoni, Commune

Chirongui, Commune Bouéni, Commune Kani-kéli



Mardi : Commune Pamandzi, La vigie, Mamoudzou (village), Cavani Mamoudzou,

Hauts vallons, Majicavo Lamir, Majicavo Koropa, Koungou Commune

Bandrélé, Commune Dembéni

Mercredi : Cavani, Mtsapéré, Mandzarsoa, Ambassadeur, Doujani, Passamainty-Ngnambo Titi,

Convalescence, Cavani sud, 100 Villas, 16 Villas, Tamarin Bas et Haut, 10 Vat,

Vétier 1 et 2, Vahibé, Mtzamboro, Mtsangadoua, Miréréni(Tsingoni), Commune

Labattoir Commune Sada, Commune Ouangani



Jeudi: Longoni, Kangani, Trévani, Kawéni (village et zone industrielle), Passamainty,

Tsoundzou 1 et 2, Mtsahara, Hamjago, Combani Commune Mtsangamouji, Tsingoni

Commune Chiconi, Commune Chirongui



Vendredi: Commune Pamandzi, La vigie, Mamoudzou (Village), Cavani Mamoudzou, Hauts

vallons, Majicavo Lamir, Majicavo Koropa, Koungou, Commune Bandraboua,

Commune Bouéni, Commune Kani-Kéli



Samedi: Cavani, Mtsapéré, Mandzarsoa, Ambassadeur, Doujani, Passamainty-Ngnambo Titi,

Convalescence, Cavani sud, 100 Villas, 16 Villas, Tamarin Bas et Haut, 10 Vat,

Vétier 1 et 2, Vahibé, Mtzamboro, Mtsangadoua, Miréréni (Tsingoni), Commune

Labattoir Commune Bandrélé, Commune Dembéni



Dimanche: Longoni, Kangani, Trévani, Kawéni (village et zone industrielle), Passamainty,

Tsoundzou 1 et 2, Mtsahara, Hamjago, Combani Commune Sada, Commune

Ouangani, Commune Chiconi



Dans la commune de Kani-Kéli, dans le Sud du département, les habitants ont fait face à des coupures liées à des casses sur le réseau, précise le média. Les villages de Mayotte doivent aussi s’attendre au même scénario.