Tournée conjointe des autorités TAAF et FAZSOI dans les îles Éparses

Du 11 au 13 octobre 2021, Monsieur Charles Giusti, préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), et le général Laurent Cluzel, commandant supérieur des Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI), se sont rendus dans les îles Europa, Juan de Nova et Grande Glorieuse du district des îles Éparses des TAAF, dans le cadre de la traditionnelle « Tournée des îles ».

Les délégations civile et militaire ont pu rencontrer les détachements militaires, les gendarmes, les scientifiques et les agents TAAF déployés sur le Territoire.



Un programme intense de visites a permis de rappeler l’importance des sanctuaires de biodiversité qui sont abrités sur les îles, et tout l’intérêt pour les scientifiques d’avoir accès à ces "laboratoires à ciel ouvert" : découverte des écosystèmes, des infrastructures scientifiques, présentation des programmes de recherche et d’actions de restauration, et temps d’échange avec les équipes.



Chacun des acteurs, qu’il soit civil ou militaire, a un rôle à jouer pour permettre la mise en œuvre, le soutien et le suivi de programmes scientifiques qui contribuent notamment, à l’échelle de l’océan Indien, à l’étude et à la protection d’un patrimoine naturel préservé et unique, ou encore au suivi des effets des changements d’origine climatique.



L’île Europa est devenue la 42e zone humide d’importance internationale au titre de la Convention de Ramsar, tandis que l’archipel des Glorieuses a été classé réserve naturelle nationale.