Faits-divers Six ans de prison pour viols sur la petite soeur de sa femme Après avoir violé la petite soeur de sa femme pendant près de trois ans, l'homme a été condamné à trois ans de prison ferme.

Les faits remontent à 2015 et auraient duré au moins deux ou trois ans. La jeune fille était alors âgée de 12 ans lorsqu'elle a subi ces actes de viol de la part du mari de sa soeur.



L'accusé ne nie pas mais ne sait expliquer ses gestes. En effet, "cet homme a un profil inhabituel, titulaire du bac et ancien étudiant, il s'exprime bien et cherche des explications", souligne le JIR. Il confie "j'ai aussi une petite fille de six ans. Je la regarde et je ne comprends pas comment j'ai pu faire cela. Je ne sais pas du tout ce qui m'a poussé à faire cela. J'ai réalisé à un moment que ce que je faisais était mal".



A la barre, il déclare également "je lui demande pardon pour tout le mal que je lui ai fait. Mais je la remercie aussi de m'avoir sorti de cet enfer en me dénonçant". Son passé pourrait expliquer son passage à l'acte. L'accusé a passé sa jeunesse aux Comores, où il se serait fait violé par un oncle avec une des ses soeurs, alors qu'il n'avait que six ans.



Procureur général et magistrat sont d'accord: "ses regrets, sa repentance doivent être pris en compte, mais cela n'efface pas les douleurs de la victime. Il faut qu'il comprenne que ses actes sont inadmissibles malgré ses excuses."



L'avocat de la défense, le bâtonnier Laurent Payen déclare qu'il "n'y a pas d'inquiétude à avoir sur cet homme, il n'y a aucun risque de récidive". Il avait demandé à ce qu'il ne retourne pas en prison après un an de détention car l'accusé aurait fait de réels efforts: psychanalyse, création d'une micro-entreprise.



Mais l'avocat n'a pas été entendu et l'accusé a été condamné à six ans de prison ferme, ainsi qu'un suivi sociojudiciaire. Charline Bakowski Lu 1829 fois





Dans la même rubrique : < > Saint-André: une famille a tout perdu dans un incendie Le Port: Un homme blessé par balle