SDIS : Un pompier suspendu et placé en garde à vue

La direction du SDIS informe de l'ouverture d’une enquête administrative et judiciaire concernant un sapeur-pompier en intervention. Celui-ci a été suspendu et placé en garde à vue. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 06:16

Le communiqué de la direction du SDIS :



​"Des allégations de faits d’une extrême gravité ont été rapportées à la direction du SDIS de La Réunion ce mardi. Des actes évoqués par une présumée victime aux forces de l’ordre font dès aujourd’hui l’objet d’une enquête administrative et d’une enquête judiciaire, indique le Service départemental d'incendie et de secours.



Selon les premiers éléments portés à notre connaissance, le service considère une suspicion de manquements graves aux règlements du SDIS et à la probité intrinsèque à la profession. Considérant la gravité des allégations, l’agent mis en cause a été placé en garde à vue. Il a immédiatement été suspendu à titre conservatoire par le président du conseil d’administration. Un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale a également été transmis à madame la procureure de la République, par la direction de l’établissement.



Par les voix du président du conseil d’administration du SDIS, monsieur Stéphane Fouassin, et de son directeur et chef de Corps départemental, le colonel Frédéric Léguillier, le SDIS tient à préciser qu’une tolérance zéro sera de rigueur sur des faits qui porteraient atteinte à toute une profession, à l’honneur, à l’engagement et au dévouement sans faille des sapeurs-pompiers de La Réunion.

Tout en respectant la présomption d’innocence, le SDIS se réserve le droit de recourir à tous les moyens judiciaires et administratifs à sa disposition pour faire la lumière sur ces faits et faire reconnaître, le cas échéant, le préjudice subi et par la présumée victime et par l’établissement."