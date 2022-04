Royaume-Uni : Des enfants touchés par une hépatite d’origine inconnue

Cette hépatite touche en majorité des enfants de moins de 10 ans. Jaunisse, diarrhées, vomissements et douleurs abdominales sont les symptômes recensés par les autorités sanitaires britanniques. Les virus A et E de l’hépatite n’ont ici pas été détectés. Il pourrait s’agir d’autres types de virus (adénovirus) ou encore d’autres infections comme le Covid-19 ou même des facteurs environnementaux. Selon les autorités, il n’y a en revanche aucun lien avec le vaccin.



Le 5 avril dernier, dix cas de cette hépatite grave avaient été signalés en Ecosse puis 74, trois jours plus tard. Aucun décès n’a été recensé pour le moment.



Pour l’OMS, il n’a en revanche "aucun autre facteur de risque épidémiologique identifié à ce jour, notamment des voyages récents à l'international". Un enquête est ouverte mais aucune restriction de voyage avec le Royaume-uni n’a pour le moment été recommandée.



L’agence britannique de sécurité sanitaire précise que les mesures d’hygiènes classiques comme le lavage des mains aident à réduire bon nombre d’infection et a appelé les parents à être attentifs aux symptômes.