A la Une .. Romanpy dévoile un nouvel extrait de son EP

L'un des protégés de DJ Sebb a mis en ligne son tout dernier clip début décembre. "Dansé" arrive à temps pour les fêtes de fin d'année. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 14:19







Le jeune Portois vient de diffuser sur les plateformes de streaming le clip de "Dansé", extrait de son EP "À l'instinct".



Mitrix a composé la chanson. Le mix et l'arrangement ont été confiés à DJ Sebb. Le clip a été réalisé par Maiky Royal avec le soutien de la directrice artistique Flora Vienne.









