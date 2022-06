La grande Une Reshad de Gerus, premier Réunionnais à l’assaut des 24h du Mans

À tout juste 18 ans, le Sainte-Marien va devenir le premier pilote péi à se lancer dans la mythique course automobile. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 11 Juin 2022 à 06:40

Alors que la plupart des jeunes de son âge en sont tout juste à apprendre à différencier les panneaux "stop" et "cédez le passage", les choses vont légèrement plus vite pour Reshad de Gerus. À tout juste 18 ans, il va devenir le premier Réunionnais à participer à la prestigieuse course des 24h du Mans.



Après avoir fait ses débuts de pilote en karting, le Sainte-Marien a progressivement monté les étapes pour passer à la formule 4 puis à la formule 3. En 2021, il intègre l’équipe tchèque de Charouz Racing System afin de participer au championnat Formule 3 FIA. Un désaccord avec la direction de l’écurie mettra un terme à leur relation.



Reshad de Gerus va alors intégrer le championnat Euroformula Open au sein de l’équipe allemande Team Motopark.



En 2022, il rejoint l’équipe française Duqeine Team afin d’intégrer le championnat European Le Mans Series, dont fait partie la fameuse course des 24h. Il concourt dans la catégorie Le Mans Prototype 2 (LMP2). Ses copilotes sont le Britannique Richard Bradley et le Mexicain Memo Rojas.



