Communiqué Pôle emploi | L'agence du Tampon déménage

Le pôle emploi du Tampon déménage et sera situé, à compter du lundi 16 janvier, au 251 rue Hubert Delisle au Tampon. Par N.P - Publié le Mardi 10 Janvier 2023 à 17:06

A compter du lundi 16 janvier, l’agence Pôle emploi du Tampon ouvre les portes de son nouveau site à l’adresse suivante : 251 rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon (en face de la mairie). Les horaires de l’agence restent inchangés : > les lundis, mardis et jeudis : de 7h30 à 16h00 > les mercredis : de 7h30 à 13h00 > les vendredis : de 7h30 à 11h30 Attention : L'agence du Tampon déménage et sera donc fermée au public du 11 au 13 janvier 2023 inclus. La nouvelle agence vous accueillera dès le lundi 16 janvier. Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. Retrouvez tous nos services sur notre site www.poleemploi.fr, sur votre espace personnel.