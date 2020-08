A la Une . Plaine-des-Cafres : Un brocoli transformé en statue de glace !

Rodrigue Grondin n’a jamais vu ça en 10 ans de carrière. À 6h ce matin, il découvre que ses brocolis se sont transformés en statues de glace. Une couche de 3 cm de verglas recouvre le sol de son champ de la Plaine des Cafres. "Cette année, l’hiver est désastreux. Il fait beaucoup plus froid que les autres années" nous confie le maraîcher qui accuse plusieurs milliers d’euros de pertes. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 6 Août 2020 à 11:39 | Lu 2659 fois

"C’est la première fois que je vois ça de ma vie ! " s’exclame Rodrigue Grondin entre deux livraisons de légumes.



Quand il s’est rendu sur son champ à 6h ce matin, il ne faisait qu’un ou deux degrés au-dessus de zéro: "Il y avait une couche de 3 cm de glace sur mes plastiques. Ce n’est plus du givre là !"





Mais les victimes principales de cette nuit frigorifique sont ses brocolis: entièrement recouverts de glace, de petites stalactites glacées se sont même formées sur le légume, comme le montre l’impressionnante photo prise par le maraîcher.



Producteur de brèdes, salades et autres choux de père en fils, les Grondin ont l’habitude de voir du givre sur leur exploitation en cette période de l’année. Mais cet hiver est le plus froid qu’ils n’aient jamais connu :



"Les brocolis et les choux sont des légumes d’hiver, donc ils supportent le givre. Mais là c’est comme si vous aviez mis le brocoli au congélateur, ça va le faire noircir."



La production de Rodrigue "Ti Coin Légume", accuse déjà des pertes qu’il estime entre 2000 et 3000 euros. "Malheureusement je ne crois pas qu’il existe un fonds d’aide pour le froid à La Réunion !" rigole-t-il.







