A la Une . Pêche aux requins : Plus d'observations suivies de prélèvements, l'arrêté préfectoral suspendu par la justice

Le 17mars dernier, un collectif de plusieurs associations tentait de faire suspendre l’arrêté préfectoral autorisant la pêche aux requins dans les zones de protection renforcée de la Réserve marine. Il vient d'obtenir gain de cause et annonce que d'autres salves juridiques pourraient suivre. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 29 Mars 2022 à 07:38





Sur ces 18 attaques ayant occasionné des victimes humaines, 8 se sont produites en zone de protection renforcée de la Réserve naturelle nationale marine de La Réunion, dans les communes de Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu, sur des pratiquants de surf et de bodyboard.



Réduire le risque pour la vie humaine



Suite à la concertation menée en 2018 avec le conseil scientifique de la Réserve naturelle nationale marine de La Réunion, un arrêté préfectoral du 28 décembre 2021 autorise temporairement des opérations ciblées de prélèvements de requins bouledogue (Carcharhinus leucas) et de requins tigre (Galeocerdo cuvier), sur le littoral des communes de Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu et Étang-Salé pour la période 2022/2024, dès lors qu'ils se trouvent aux abords immédiats du lieu de l'observation, afin de réduire le risque pour la vie humaine.



Une consultation réalisée par les services de la préfecture "de pure apparence"



Raison pour laquelle,

Lors de l'audience qui s'est tenue le 17 mars dernier, son avocat, Me Stefan Wandrey, avait fait valoir la consultation publique obligatoire dans le cadre de la publication d'un tel arrêté qui avait été faite "par pure apparence et sans respecter le cadre procédural."

Sur le fond, maître Stefan Wandrey assure par ailleurs que de telles mesures sont inefficaces.



