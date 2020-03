[Météo France] HEROLD toujours quasi stationnaire à 16heures à 780km de la Réunion

TEMPETE TROPICALE MODEREE HEROLD.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 75 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 100 km/h.

Pression estimée au centre: 994 hPa

Position le 14 mars à 16 heures locales Réunion: 15.2 Sud / 51.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 780 km au secteur: NORD-OUEST

Distance de Mayotte: 680 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: Quasi-stationnaire

➡️a mis à jour à 16heures cet après-midi sa carte de prévisions de trajectoire et d'intensité pour la Tempête tropicale(22S).A 16heuresétait analysé au stade Tempête Modérée :➡️ Les modèles s'accordent sur une intensification significative de ce système au cours des 2 prochains jours jusqu'au stade de Cyclone Tropical Intense actuellement anticipé dans 48heures .Le système se trouverait alors au Nord des Iles Soeurs.➡️ Compte tenu de l'intensité et de la trajectoire prévues à l'heure actuelle il est évident que les habitants des Mascareignes au premier rang desquels ceux de MAURICE et de RODRIGUES doivent se tenir informés de l'évolution deau cours du weekend.➡️ Prochain bulletin vers 23heures.➡️