Le retour des nuages ce mardi

Au fil des heures, le vent amène des nuages et quelques pluies.

Le bulletin de Météo France Réunion :

Poussés par l’alizé, les nuages accostent le littoral Est, ces nuages s’accompagnent d’averses passagères, principalement le long des côtes entre Sainte-Rose et Saint-Denis. Au fil de la matinée, les nuages progressent du côté des Plaines de l’Est et des pentes du Volcan mais les averses deviennent plus marginales.

Plus à l’Ouest, sur la plaine des Cafres et dans les Cirques, malgré quelques nuages d’altitude, le temps reste clément et bien ensoleillé avec un petit bémol dans Salazie où les nuages devraient se montrer plus nombreux.

Dans l’après-midi, les éclaircies s’estompent petit à petit dans les Cirques, les pentes de l’ouest s’ennuagent.

Le soleil résiste le long des côtes ouest de saint Joseph au Port,

Coté précipitations, deux trois gouttes sont possibles ici ou là sur le relief mais rien de significatif.

L’alizé de secteur Sud-Est reste modéré avec des rafales voisines de 50 à 60 km/h entre la Pointe au Sel et Saint-Joseph et entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe. Le vent est faible sur les plages de l’Ouest.

La mer est agitée, peu agitée entre Saint-Paul et la Grande Chaloupe. Petite houle d’alizé et de Sud Ouest entre 1 et 1 mètre 50.